Hamas yetkilisi Marzouk: Hamas siyasi diyaloğa açık

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı` için “siyasi diyaloğa açık” olduğunu açıkladı.

Marzouk basına yaptığı açıklamada, Hamas’ın muhtemel bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadığı sorusuna, Hamas'ın `bu tür bir şeye` ve `tüm siyasi diyaloglara` açık olduğu cevabını verdi.

Marzouk ayrıca, Hamas'ın aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu İsrail'den onlarca çifte vatandaşını esir aldığını ifade etti.