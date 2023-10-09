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Dünya
İHA 09.10.2023 22:12

Hamas yetkilisi Marzouk: Hamas siyasi diyaloğa açık

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı` için “siyasi diyaloğa açık” olduğunu açıkladı.

Hamas yetkilisi Marzouk: Hamas siyasi diyaloğa açık
[Fotograf: Reuters]

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı` için “siyasi diyaloğa açık” olduğunu açıkladı.

Marzouk basına yaptığı açıklamada, Hamas’ın muhtemel bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadığı sorusuna, Hamas'ın `bu tür bir şeye` ve `tüm siyasi diyaloglara` açık olduğu cevabını verdi.

Marzouk ayrıca, Hamas'ın aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu İsrail'den onlarca çifte vatandaşını esir aldığını ifade etti. 

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