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Dünya
AA 27.10.2023 05:39

İsmail Heniyye'den Gazze uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bunun "tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını" söyledi.

İsmail Heniyye'den Gazze uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Heniyye, akşam geç saatlerinde yayımladığı video kaydında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hamas lideri Heniyye, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır. Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak. Burası sıcak bir fay haline geldi ve kimse bunun gidişatını veya sonucunu tahmin edemez" ifadelerine yer verdi.

İslam dünyası ile dünyadaki tüm insanlara Filistin için dayanışma çağrısında bulunan Heniyye, "İslam ve Arap milletinin halkalarına, direnişi parayla, silahla ve teknolojiyle desteklemeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Meşru direniş hakkını açıkça destekleyen tüm cesur sesleri ve duruşları selamlıyorum." ifadesini kullanan Heniyye, tüm dost ülkelere, İsrail'in, Gazze'deki çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ibadethane ve evlere yönelik saldırılarını durdurmaları için tüm platformlarda gerekli tüm baskıyı uygulamaları çağrısında bulundu.

Heniyye, "İşgalci İsrail, uğradığı stratejik saldırı ve ağır yenilgi nedeniyle toparlanamayacak. Başta Refah Sınır Kapısı olmak üzere tüm kapıların açılması ve Gazze'nin ihtiyacı olan her şeyin kısıtlamasız ve koşulsuz olarak girdirilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum. Düşmanın Gazze'ye neyin gireceğini kontrol etmesi, kabul edilemez" diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye, sözlerini şöyle tamamladı:

"20 gün geçti. Kassam Tugayları öncülüğündeki direniş, sınırlarını koruyor ve mesajlarını güçlü bir şekilde gönderiyor. Savaşın 20. gününde Gazze'deki direnişin iyi durumda olduğunu vurguluyoruz."

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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