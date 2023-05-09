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Dünya
AA 09.05.2023 15:17

İslami Cihad Hareketi: İsrail'e karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının İsrail işgaline karşı yürüttükleri mücadeleyi durduramayacağını açıkladı.

İslami Cihad Hareketi: İsrail'e karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, yaptığı açıklamada, Filistin direnişinin İsrail'in saldırılarına kararlılıkla karşı koyacağını söyledi.

Ebu Hamza, "Şehitlerin kanı, bizi onların yolunda ilerlemede daha da kararlı kılacak ve Allah'ın zafer vaadi bizimle olacaktır." dedi.

Filistin: Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı organize devlet terörüdür
Filistin: Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı organize devlet terörüdür

Filistinlilere direniş çağrısı yapan Ebu Hamza, "Halkımızı işgalcilere karşı durma ve saldırılarını geri püskürtmek için direnişin etrafında toplanmaya çağırıyoruz. Sabır tüm zaferlerin öncüsüdür." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey üyelerinin yanı sıra kadın ve çocukların da öldürüldüğünü aktaran Ebu Hamza, İsrail saldırısının insanlığa ve sivillere yönelik işlenmiş bir suç olduğunu kaydetti.

İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

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