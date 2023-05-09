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Dünya
AA 09.05.2023 14:53

AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de 14 Mayıs'ta bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşecek
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Michel'in Aliyev ve Paşinyan ile sürdürdüğü diyalog kapsamında, yeni toplantının 14 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre, 1 Haziran'da Moldova'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi marjında üçlü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya gelecek.

Ayrıca Michel, AST'nin İspanya'da ekim ayında yapılacak bir sonraki toplantısında Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Almanya ve Fransa liderlerinin görüşmesini önerdi.

Aliyev ve Paşinyan, Michel'in öncülüğünde iki ülke arasındaki ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak 14 Aralık 2021'de bir araya gelmişti.

Üçlü formattaki son toplantı 31 Ağustos 2022'de yapılmıştı.

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