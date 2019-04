ABD'de davranış terapisti olarak çalışan 24 yaşındaki Şeyma İsmail, başkent Washington'da İslam karşıtı gösteri düzenleyen grubun önüne geçerek fotoğraf çektirdi.

İsmail'in, "21 Nisan'da yobazlığın yüzüne güldüm ve başarının en büyüğünü hissederek yoluma yürüdüm." yorumuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede Instagram ve Twitter üzerinden yayılarak on binlerce beğeni aldı.

"Bu fotoğrafı müzeye koyun"

Twitter kullanıcıları Şeyma'yı cesaretinden dolayı tebrik ederken, bir kullanıcı, "Bu fotoğrafı müzeye koyun." şeklinde yorum yaptı.

İsmail, Buzzfeed adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, geçen hafta Kuzey Amerika İslam Camiası ile Müslüman Amerikan Cemiyeti tarafından düzenlenen kongreye gittiğinde salon önündeki protestocuları gördüğünü belirtti.

Birçok insanın protestolar nedeniyle moralinin bozulduğunu aktaran İsmail, "Protestocular önlerinden geçen bazı arkadaşlarıma 'cehenneme gidin' demiş. Onların nefretine kibarlıkla cevap vermek istedim. Arkadaşım Cemile'den fotoğrafımı çekmesini istedim." ifadesini kullandı.

İsmail, fotoğrafları çekilirken protestocuların kendisine tepki gösterdiğini ancak buna rağmen moralini bozmadığını kaydetti.

Fotoğrafların bu kadar çok yayılacağını tahmin etmediğini belirten İsmail, "Yakınlarım güvenliğim için endişeye kapıldı. Herkes benimle gurur duyarken, bir yandan da güvenliğim için dua ediyor." dedi.

On April 21st I smiled in the face of bigotry and walked away feeling the greatest form of accomplishment. pic.twitter.com/Dbrtk7MDAw