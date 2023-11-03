İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in hastane ve okulları hedef almasını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sağlık ve eğitim hizmetlerini hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmında ambulansları hedef alarak barbarca bir suç işlediği vurgulanan açıklamada, söz konusu saldırı sonucu çoğu sağlık çalışanı kadın ve hastalar olmak üzere onlarca masum sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uluslararası hukuka göre, bu saldırının "cezasız kalmaması gereken hem savaş suçu hem insanlık dışı bir suç" olduğu kaydedilen açıklamada, elektrik kesintisinin yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmesine ek olarak doğrudan yapılan saldırılarla sağlık hizmetinin tümüyle çökebileceği uyarısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde hizmetin çökmesi durumunda da insani bir felaketin yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplumdan ateşkesin derhal sağlanması için müdahale etmesi istendi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistin halkının korumaya alınması çağrısı yapılan açıklamada, Gazze'ye bir an önce insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması gerektiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." demişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.