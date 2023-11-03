ABD Kongre baskınında yer alan eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisine 70 ay hapis

ABD Bölge Yargıcı Trevor McFadden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olarak atadığı Klein'e, Kongre baskını sırasında "güvenlik güçlerine saldırı ve diğer isyancıları mücadeleye katılmaya çağrı" suçlarından 70 ay hapis cezası verdi.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, savcılık makamı Klein'e, "Kongre'nin Joe Biden'ın Trump'a karşı seçim zaferini onaylamasını engellemeye çalışmak, polis memurlarına saldırı ve polisin, tünelin kapılarını kapatmasına engel olma" suçlamalarını yöneltti.

Yargıç McFadden, Klein'in, Kongre baskınında "kaosun tam merkezinde yer aldığını ve davranışlarının tüneldeki kargaşayı uzattığını" belirtirken eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisine, yaklaşık iki yıldır bulunduğu ev hapsi nedeniyle daha fazla ceza vermediğini kaydetti.

Klein'in cezasını ev hapsinde sürdüreceği aktarıldı.

Baskının düzenlendiği 6 Ocak 2021'den beri olaya dahil olan bin 100'den fazla kişi tutuklandı. Bunlardan 350'si polise saldırı ve mukavemetle suçlandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2024'te tekrar Başkan seçilirse Kongre binasına baskın düzenleyen kişilere af uygulayacağı sözünü vermişti.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, buradaki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, anayasayı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.