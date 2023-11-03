Filistin 'Gazze'deki hastaneleri İsrail saldırılarından korumaya' çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açan 3 hastaneye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in Gazze'de yaralı taşıyan ambulansları da hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, "İnsanlık dışı bu barbarca katliam ve suçlar, insan haklarına önem verdiğini savunan ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun gözleri önünde işleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Hastane, ambulans ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırı suçlarının tehlikeli sonuçlar doğurduğuna işaret edilen açıklamada, bu saldırılarla Filistinli hastaların tedaviden dahi mahrum bırakılmaya çalışıldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hala hizmet veren hastanelere yönelik saldırılarıyla katliamları artırdığı ifade edilen açıklamada, uluslararası toplum ve uluslararası kuruluşlar, tedavi hizmeti veren hastaneleri korumaya dair yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.