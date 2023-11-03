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Dünya
AA 03.11.2023 21:21

BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM'nin uluslararası hukukun uygulanması ve hastanelerin çatışmalara dahil edilmemesi yönünde çağrılarını sürdürdüğünü belirterek "Ancak bu durumların hiçbirinde parmağı tetikte olan BM değildir" açıklamasında bulundu.

BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz
[Fotograf: İHA]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmeleri ilişkin açıklama yaptı.

AA muhabirinin, "Gazze'de hastaneler, BM'nin tüm çağrılarına rağmen hedef olmaya devam ediyor. İsrail'in Şifa, Kudüs ve Endonezya Hastanesinin çevresini hedef aldığına dair görüntüler ve haberler var. BM, uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak ve İsrail'in sağlık tesislerini engellemek için bir plan ya da girişim üzerinde çalışıyor mu?" sorusuna Dujarric şu yanıtı verdi:

"Uluslararası hukukun uygulanması ve hastanelerin çatışmalara dahil edilmemesi yönünde çağrılarımızı sürdürüyoruz."

Gazze'nin yanı sıra Ukrayna ve Sudan'daki çatışmalara ilişkin de aynı şekilde uluslararası insancıl hukukun uygulanması çağrısını yaptıklarını aktaran Dujarric, "Ancak bu durumların hiçbirinde parmağı tetikte olan BM değildir." değerlendirmesinde bulundu.

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"BM, çatışmanın sonlandırılması çağrısı ve kınamaktan öte ne yapabilir?"

Bunun üzerine AA muhabirinin, "BM'nin parmağının tetikte olmadığının farkındayım. BM'yi hakir görmek adına da sormuyorum. Gerçekten BM, çatışmaların sonlandırılması çağrısı ve zulmü kınamaktan öte ne yapabilir? Çatışmaya dahil olan insanlar ve dünya genelindeki kamuoyunun BM'den beklentisi çok büyük." sorusuna ilişkin ise Dujarric, kendisinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına konuşma yetkisi olduğunu kaydetti.

Dujarric, Genel Sekreter'in "kendi yetkisi, sesi ve kendisine bağlı yetkililerinin sesi" olduğunu kaydederek "Biz de hem herkesin önünde hem de özel olarak bu konuyu gündeme getirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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BM Sözcüsü, "BM'nin yasama birimleri, Gazze'deki çatışmayı sonlandırma adına daha fazlasını yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de Şifa Hastanesi, Kudüs Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin çevresini vurduğu belirtilmişti. 

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