Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskeçe yeni müftüsünü seçecek
[Fotograf: AA]
Batı Trakya Türk Azınlığı İskeçe'de yeni müftüsünü seçecek. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin vefatının ardından bugün cuma namazında İskeçe'deki camilerde el kaldırma yöntemiyle seçim yapılacak.
İskeçe’deki camilerde düzenlenecek müftü seçiminde iki aday yarışacak.
Cuma namazına katılanlar, namazın ardından müftüler için el kaldırma yöntemiyle seçim yapacak.
İskeçe'de ikamet eden Batı Trakya Türkleri seçime katılabilecek.
Buna göre en fazla destek alan aday seçimi kazanacak.
Mustafa Trampa ile Mustafa Kamu'nun yarışacağı seçimde kazanan isim İskeçe'nin seçilmiş üçüncü müftüsü olacak.
Batı Trakya Türklerinin hak arayışında önemli mücadeleler veren İskeçe'nin önceki müftüsü Ahmet Mete 14 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Batı Trakya Türkleri Yunanistan
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