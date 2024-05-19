İstanbul'da sürücü direksiyon başında zurna çaldı

TEM Otoyolu Kağıthane-Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı.

Dakikalar boyunca zurna çalarak trafikte ilerlemeye devam eden sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

Şahsın hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de şaşırttı.

Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, zurnayı elinden bırakmadan aracını sürmeye devam etti.