Parçalı Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 19.05.2024 16:25

İstanbul'da sürücü direksiyon başında zurna çaldı

İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bir sürücü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çalarak diğer sürücüleri tehlikeye attı.

TEM Otoyolu Kağıthane-Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı.

Dakikalar boyunca zurna çalarak trafikte ilerlemeye devam eden sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

Şahsın hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de şaşırttı.

Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, zurnayı elinden bırakmadan aracını sürmeye devam etti.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:47
İzinsiz salep soğanı toplayan kişiye 387 bin 141 lira ceza
16:50
İran İçişleri Bakanı: Reisi’yi taşıyan konvoydaki helikopterlerden biri zorunlu iniş yaptı
16:45
İran Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı: Üç helikopterden biri düştü
16:36
Şırnak'ta dini nikahlı eşinin bıçakladığı kadın öldü
16:34
Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
16:27
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı
Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı
Kastamonu'da komandolar zeybek oynadı
FOTO FOKUS
NEXT by TRT World Forum'da 30 genç lider deneyimlerini paylaştı
NEXT by TRT World Forum'da 30 genç lider deneyimlerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ