İskeçe'deki camilerde düzenlenen müftü seçiminde iki aday yarışıyor. Cuma namazının ardından müftüler için el kaldırma yöntemiyle seçim yapıldı.

İskeçe'de ikamet eden Batı Trakya Türkleri seçime katıldı. Buna göre en fazla destek alan aday seçimi kazanacak.

Mustafa Trampa ile Mustafa Kamu'nun yarıştığı seçimde kazanan isim İskeçe'nin seçilmiş üçüncü müftüsü olacak.

Sonuçlar saat 18.00'de açıklanacak.

Batı Trakya Türklerinin hak arayışında önemli mücadeleler veren İskeçe'nin önceki müftüsü Ahmet Mete 14 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.