Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskeçe yeni müftüsünü seçiyor
[Fotograf: AA]
Batı Trakya Türk Azınlığı İskeçe'de yeni müftüsünü seçiyor. İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatının ardından bugün cuma namazında İskeçe'deki camilerde el kaldırma yöntemiyle seçim yapıldı. Sonuçlar saat 18.00'de açıklanacak.
İskeçe'deki camilerde düzenlenen müftü seçiminde iki aday yarışıyor. Cuma namazının ardından müftüler için el kaldırma yöntemiyle seçim yapıldı.
İskeçe'de ikamet eden Batı Trakya Türkleri seçime katıldı. Buna göre en fazla destek alan aday seçimi kazanacak.
Mustafa Trampa ile Mustafa Kamu'nun yarıştığı seçimde kazanan isim İskeçe'nin seçilmiş üçüncü müftüsü olacak.
Sonuçlar saat 18.00'de açıklanacak.
Batı Trakya Türklerinin hak arayışında önemli mücadeleler veren İskeçe'nin önceki müftüsü Ahmet Mete 14 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Batı Trakya Türkleri Yunanistan
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