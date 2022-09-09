Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin gece Harkiv şehir merkezi ve bölgesine, füze ve roket saldırıları düzenlediğini aktardı.

Sinegubo, saldırılarda ikisi kadın 5 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Donetsk Bölgesi Valiliğinden yapılan açıklamada Rus güçlerinin dün Donetsk bölgesine düzenlediği saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna: Rus ordusu son 24 saatte 650 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta son 24 saatte 650 askerini kaybettiği ileri sürüldü.

Açıklamada, 24 Şubat-9 Eylül döneminde, Ukrayna'da 51 bin 950 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 239 uçak, 211 helikopter, 2 bin 122 tank, 4 bin 575 zırhlı araç, 1237 top, 306 roketatar ve 159 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.