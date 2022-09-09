İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, orduya ait insansız hava aracının arıza nedeniyle kuzey sınırına yakın deniz sahasına düştüğü, olayın ardından aracın denizden çıkarıldığı ve kazanın araştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "soruşturmanın sonuna kadar bu tür araçların faaliyetlerinin durdurulduğu" belirtildi.

Ordu açıklamasında, düşen hava aracının görevine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ile Lübnan, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Lübnan, kendi ekonomik bölgesinde yer aldığını belirttiği “Kariş” gaz sahasında İsrail’in sondaj faaliyetlerinde bulunmasına karşı çıkıyor.