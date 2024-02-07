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Dünya
AA 07.02.2024 11:40

İşgalden kurtarılan Fuzuli'de cumhurbaşkanı seçimine yoğun ilgi

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimine, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de yaşayan seçmenler ilgi gösteriyor.

İşgalden kurtarılan Fuzuli'de cumhurbaşkanı seçimine yoğun ilgi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan'da yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil 7 adayın yarıştığı seçim için Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu.

Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler oylarını kullanmak için sandıklara akın etti.

İşgalden kurtarılan Fuzuli'de cumhurbaşkanı seçimine yoğun ilgi

İşgalden kurtarılan Fuzuli'de de seçmenler, yerel saatle 08.00'den itibaren şehirde kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Kendi seçimimizi kendi topraklarımızda yaptığımız için mutluyuz"

Oyunu kullanan Tofik Şıhalıyev, ata yurdunda oy kullanma fırsatı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

30 yıl ayrı kaldıkları Fuzuli'ye kavuşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını belirten Şıhalıyev, "Kendi seçimimizi kendi topraklarımızda yaptığımız için mutluyuz." dedi.

Seçmen Cafer Meherremov, Fuzuli'nin 1993'te Ermenilerce işgal edildiğini, vatanlarına kavuşmak için yıllarca beklediklerini dile getirerek, "Doğduğum topraklarda oy kullandığımız için mutluyuz ve gururluyuz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

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