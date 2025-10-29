Açık 12ºC Ankara
Dünya
AA 29.10.2025 17:53

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadını engelledi

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel oldu.

İşgalci İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadını engelledi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Toprak Savunması ve Yerleşim Direniş Komisyonu yetkilisi Abdullah Ebu Rahme, yaptığı açıklamada, İsraillilerin Filistin köylerine ve çiftçilere yönelik devam eden saldırılarına dikkati çekti.

Yabancı gönüllülerin Ramallah kentinin doğusundaki Silvad beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere yardım etmeye çalıştığı sırada İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradıklarını aktaran Ebu Rahme, İsrail güçleri tarafından korunan yerleşimcilerin Filistinli çiftçilerin zeytin hasadına engel olduğunu belirtti.

Ebu Rahme, İsrail'in ve yerleşimcilerin her türlü saldırı ve engellerine rağmen Filistinli çiftçilerin zeytin bahçelerinde hasat yapmaktan vazgeçmeyeceğine işaret etti.

Batı Şeria'daki Filistinli çiftçiler için bu yıl zeytin hasadı mevsiminin zor geçtiğini dile getiren Abu Rahme, radikal yerleşimcilerin günlük saldırılarının yanı sıra İsrail'in Batı Şeria'da tarımsal alanları kapsayan alanları askeri bölgeler olarak ilan ettiğine vurgu yaptı.

Zeytin hasadı döneminin başlamasıyla birlikte, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırıları da artarak devam ediyor.

Filistin Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son yılların en verimsiz zeytin sezonlarından birinin yaşandığı, üretimin normal sezonun yüzde 15’ini dahi geçemediği belirtilmişti.

Batı Şeria
