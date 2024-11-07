İşgalci İsrail'in Sayda'da bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Sayda'nın kuzey girişindeki Evveli askeri kontrol noktası yakınlarında bir aracı hedef aldığını belirtti.

Saldırının ardından yol trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araçta çıkan yangın sivil savunma ekiplerince söndürüldü.

Hedef alınan aracın hemen yakınında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait araçların da seyir halinde olduğu, saldırıda bazı Barış Gücü askerlerinin yaralandığı ve olay yerinde tedavi edildikleri aktarıldı.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü Lübnan, 4'ü UNIFIL askeri olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Açıklamada, "Sayda'daki Evveli kontrol noktasından geçerken bir aracı hedef alan düşman İsrail, içindeki 3 sivili öldürdü. Kontrol noktasındaki 3 asker ve UNIFIL'in Malezya birliğinin 4 üyesi yaralandı, birliğe ait araçlar kontrol noktasından geçerken hasar gördü" denildi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'ın güneyine yeni gelen barış gücü askerlerini taşıyan UNIFIL konvoyu Sayda'dan geçerken yakınlarda bir insansız hava aracı saldırısı meydana geldi. 5 barış gücü mensubu hafif şekilde yaralandı ve Lübnan Kızılhaçı tarafından olay yerinde tedavi edildi."

Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşı Sayda Devlet Hastanesi'ne nakledildi.