Dünya
AA 31.03.2026 23:48

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 1'i sağlık çalışanı 11 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarına devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Neccariye beldesinde bir evi bombaladı. İsrail saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Güneydeki Sur kentine bağlı Sarifa beldesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Nebatiye kentinde de İsrail ordusunun hedefinde Cibşit ve Kefra beldeleri vardı. İsrail ordusunun Cibşit'e düzenlediği saldırıda Ekrem el-İbrahimi ve hamile eşi Ala Naimi hayatını kaybetti.

Kefra beldesinde Emel Hareketi'ne bağlı Er-Risale İlk Yardım Derneğinin toplanma noktasını hedef alan İsrail saldırısında 1 sağlık görevlisi yaşamını yitirdi, 2'si sağlık görevlisi 13 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1268 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
