Almanya’da alışveriş pasajında bir kurt kadına saldırdı

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Hamburg’un Altona ilçesinde Grosse Berg Caddesi’ndeki alışveriş pasajında dün akşam bir kurt, bir kadına saldırdı.

Kadının pasajda otomatik kapılar arasında mahsur kalan kurda yardım etmek isterken saldırıya uğradığı aktarılan haberde, kurdun kadını ısırdığı ifade edildi.

Haberde, kadının Eppendorf Üniversitesi Kliniğine kaldırıldığı ve ayakta tedavi görerek ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kurdun olayın ardından Binnenalster Gölü’ne kaçtığı aktarılan haberde, vatandaşların kurdu gördüklerine dair telefonda ihbarda bulunduğu, sonrasında hayvanın ekipler tarafından gölden çıkarılarak yakalandığı kaydedildi.

Haberde hayvanın Hamburg'un batısındaki Klövensteen vahşi yaşam parkına yerleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca Federal Doğayı Koruma Dairesinin, 1998’de Almanya’da kurtların ülkede yeniden yaygınlaşmasından bu yana ilk kez bir insanın kurt saldırısına uğradığı açıklaması yaptığı belirtildi.

Bild gazetesinin haberinde kurt tarafından ısırılan 65 yaşındaki kadının yüzünden yaralandığı ifade edildi.