İşgalci İsrail, şubatta Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 140'tan fazla yapıyı yıktı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesinin yayımladığı aylık rapora göre, İsrail güçleri, geçen şubat ayında 79 yıkım gerçekleştirdi. Bu çerçevede 109’u ikamet edilen, 5’i boş olmak üzere 114 ev ve 34 tarımsal tesis ve müştemilatı tahrip edildi.

Yıkımların El Halil, Cenin, Kudüs ve Selfit kentlerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Raporda ifadelerine yer verilen Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban, İsrail makamlarının 93 Filistin yapısını yıkmak için bildirim gönderdiğini belirterek, bunun Filistinlilerin doğal genişlemesini ve inşaat faaliyetlerini kısıtlama politikasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Yerleşim faaliyetleri hız kesmiyor

Şaban, İsrail’in ilgili birimlerinin şubat ayında Batı Şeria ve Kudüs’teki yerleşim birimleri için 27 yeni imar planını değerlendirdiğini aktardı.

Bu planların Filistinlilere ait toplam 3 bin 245 dönümlük araziyi kapsadığını paylaşan Şaban, buralara 2 bin 684 yeni yerleşim birimi inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Bu birimlerden 1278’i Batı Şeria'da, 1406’sı ise Kudüs Belediyesi sınırları içinde yer alıyor.

İsrail saldırıları ve yerleşimcilerin şiddeti

Şaban, İsrail güçleri ve Filistinli topraklarını gasbeden İsraillilerin şubat ayında 1705 saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun Filistin halkına, topraklarına ve mülklerine yönelik "sistematik terörün" bir parçası olduğunu ifade etti.

Komiteye göre bu saldırıların 1475’i İsrail ordusu, 230’u ise Filistinli topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirildi. Saldırılar arasında Filistin köylerine silahlı baskınlar, toprak gaspları, yargısız infazlar, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, ağaçların sökülmesi, özel mülklerin gasbedilmesi ve yolların kapatılması gibi eylemler yer aldı.

Şaban, "Son dönemde bu tür yerleşim birimi girişimlerinin artması, Filistin topraklarını bölme ve İsrail’in egemenliğini genişletme planının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 928 Filistinli hayatını kaybetti

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, 2024'te Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 bin 971 saldırı gerçekleştirerek 10 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda evi ve aracı kundakladı ve 14 binden fazla ağaca zarar verdi.

Buna göre, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonunda yaklaşık 770 bine ulaşırken, bölgede 180 yerleşim yeri ve İsrail hükümetince de yasal statüsü bulunmayan 256 kaçak yerleşim yeri bulunuyor.

Gazze'deki soykırıma paralel olarak, İsrail ordusu saldırılarını Batı Şeria'da da genişletti ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Resmi Filistin verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail şiddetinde 928 Filistinli can verirken, yaklaşık 7 bin Filistinli yaralandı. İsrail güvenlik otoriteleri 14 bin 500 kişiyi tutukladı.

Birleşmiş Milletlerin en üst yargı mekanizması Uluslararası Adalet Divanı, Temmuz 2024'te işgalci İsrail'in tüm "yeni yerleşim faaliyetlerini" durdurması ve İsraillilerin gasbettiği tüm Filistin topraklarından çıkarılması gerektiği yönünde görüş kararını bildirmiş, ancak İsrail kararı reddetmişti.