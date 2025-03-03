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Dünya
AA 03.03.2025 20:24

Trump'tan Zelenskiy'nin "savaşın bitmesi yakın değil" açıklamasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Trump'tan Zelenskiy'nin "savaşın bitmesi yakın değil" açıklamasına tepki
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye yüklendi.

Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenskiy'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklama." yorumunu yaptı.

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenskiy'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenskiy'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurguladı.

Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecektir. Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında geçen cuma günü Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Trump, Zelenskiy'nin barış yapmaya hazır olmadığını ifade ederek muhatabını suçlamıştı.

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