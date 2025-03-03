Çok Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2025 18:30

Hamas: Ara bulucuların Gazze'de ateşkes anlaşmasını korumaları gerekir

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'de ateşkes anlaşmasının devam etmesi için ara bulucuların üzerine düşeni yapmaları ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu zorlamaları gerektiğini söyledi.

Hamas: Ara bulucuların Gazze'de ateşkes anlaşmasını korumaları gerekir
[Fotograf: AA]

Hamdan, yayımladığı video kaydında İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ihlallerinin 6 maddede toplandığını kaydeden Hamdan, bunların "Yardım ve barınma, insani protokol, sahadaki ihlaller, esirler, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru, siyasi ihlaller" olduğunu belirtti.

Hamdan, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için Netanyahu'nun zorlanması için uluslararası topluma şu çağrıda bulundu:

"Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i, işgalcileri anlaşmaya geri dönmeye ve kalıcı ateşkes, tüm güçlerin geri çekilmesi, halkımıza yardım ve barınak sağlanması, işgalin tahrip ettiği yerlerin yeniden inşasını sağlamak üzere ikinci aşamaya geçmeye zorlamak için çalışmaya çağırıyoruz."

Hayat kurtaracak yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması için sınır kapılarının açılması çağrısı yapan Hamdan, "Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme hakkı, bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, sığınmacıların geri dönüşünün sağlanmasını garanti altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan 2735 sayılı kararın" uygulanmasını istedi.

Hamdan, ateşkesin bozulmasına engel olmak ve anlaşmanın devamına ilişkin tüm çabaların ara bulucu ve garantörlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Usame el-Hamdan, konuşmasında, İsrail'in yapılan anlaşmanın iptali ve yepyeni bir anlaşma üzerine çaba sarf ettiğini yeniden sıfır noktasına dönülmesi taraftarı olduğuna dikkati çekti.

ETİKETLER
Gazze Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Oscar kazanan "No Other Land" İsrail ordusunun yıkımını belgeliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:03
Ankara'da barınaklardan bırakılan köpekler için 71 bin 695 lira ceza
18:06
Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı
17:33
Oscar kazanan "No Other Land" İsrail ordusunun yıkımını belgeliyor
17:19
Japonya'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü
17:09
Avrupa Parlamentosunun bazı milletvekilleri hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri üçüncü gününde yoğun katılımla sürdü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri üçüncü gününde yoğun katılımla sürdü
FOTO FOKUS
Türkiye’nin doğadaki zenginliği: Yaban hayatı
Türkiye’nin doğadaki zenginliği: Yaban hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ