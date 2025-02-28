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Dünya
AA 28.02.2025 13:56

İşgalci İsrail, ramazan boyunca Mescid-i Aksa’da kısıtlamalar uygulayacağını açıkladı

İsrail, yarın başlayacak ramazan ayı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde ve Mescid-i Aksa’da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacağını açıkladı.

İşgalci İsrail, ramazan boyunca Mescid-i Aksa’da kısıtlamalar uygulayacağını açıkladı
[Fotograf: AA]

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer gazetecilere yaptığı çevrim içi açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Mescid-i Aksa’da "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacaklarını söyledi.

Mencer, Mescid-i Aksa’da şiddet olaylarının yaşanmasını önlemek istediklerini öne sürerken güvenlik önlemlerinin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail geçen sene "güvenlik gerekçesiyle" sadece 55 yaş üstü erkeklerle 50 yaş üstü kadınların ve 10 yaş altı çocukların Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde binlerce İsrail polisi konuşlandırılmıştı.

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İsrail Mescid-i Aksa
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