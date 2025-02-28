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Dünya
AA 28.02.2025 10:57

ABD Dışişleri Bakanlığından İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir." açıklamasında bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden, heyetler arası görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un karşılıklı diplomatik temsilciliklerin işleyişlerini etkileyen meselelerde görüşmelere başlama konusunda vardıkları mutabakat kapsamında iki ülke heyetlerinin 27 Şubat'ta İstanbul’da bir araya geldikleri bildirildi.

ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın, Rus heyetine de Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Bölümü Direktörü Büyükelçi Aleksandr Darchiyev'in başkanlık ettiği belirtildi.

Görüşmede ABD heyetinin, bankacılık hizmetlerine ve sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlere erişimle ilgili endişelerini ve Moskova Büyükelçiliği'nde sürekli ve sürdürülebilir düzeyde personelin görevli bulundurulmasına duyulan ihtiyacı dile getirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir. Müsteşar Yardımcısı Coulter ve Büyükelçi Darchiyev, belirlenecek tarihte ve yerde, belirlenecek heyet temsilcileriyle yakın bir zamanda aynı konuları ele almak üzere bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantının gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalmıştır."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu görüşmelerin ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yapıldığını belirtmişti. Zaharova, "Sorunlar, ABD’deki eski yönetimlerin yıkıcı eylemleri sonucunda oluştu. Bu yönetimler, Rusya’nın Washington Büyükelçiliğinin çalışmasına yönelik engelleri bilinçli olarak oluşturdu ve ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin yapısına zarar verdi." ifadelerini kullanmıştı.

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