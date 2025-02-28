ABD'de Sosyal Güvenlik Kurumunun iş gücünü yarı yarıya azaltabileceği iddiası

İsmi veya görevi belirtilmeyen kişilerden biri, Sosyal Güvenlik Kurumunun yaklaşık 60 binlik çalışanının 7 binini işten çıkarmayı planladığını paylaşırken, diğeri işten çıkarmaların kurumdaki iş gücünün yüzde 50'sine denk gelebileceğini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun Müdürlüğüne vekalet eden Leland Dudek'in bu hafta yönetimle toplantı yaptığını aktaran kişiler, Dudek'in kurumdaki iş gücünün yarıya düşürülmesi için plan üretilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

"Birçok Amerikalı'nın sosyal güvenlik yardımlarına erişimi engellenir"

Sosyal güvenliğin teşvik edilmesi amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşu Sosyal Güvenlik Çalışmalarından yapılan yazılı açıklamada, STK'nın Başkan Nancy Altman, Sosyal Güvenlik Kurumunun "halihazırda yetersiz personele" sahip olduğunu belirterek, "Şimdi, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi kurumu yıkmak istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Altman, işten çıkarılmaların yaşanması halinde birçok Amerikalı'nın zorlukla kazandığı sosyal güvenlik yardımlarına erişimlerinin engelleneceğini ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ülkenin çeşitli bölgelerindeki ofislerinin kapanacağını kaydetti.

Başkan Trump, ikinci döneminde "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına da milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.