Duman 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2025 12:04

İşgalci İsrail ordusunun Refah'taki saldırısında 2 Filistin polisi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, bölgeye ulaştırılan insani yardımların dağıtımında görevli Filistinli 2 polis memurunun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusunun Refah'taki saldırısında 2 Filistin polisi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke bölgesine saldırı düzenledi.

Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunan 2 polis memurunun hayatını kaybettiği saldırıda bir polis de ağır yaralandı.

Saldırının kınandığı açıklamada, ara bulucu ülkeler ve uluslararası toplumdan, vatandaşların güvenliği ve günlük işlerdeki düzenin sağlanması yönünde hizmet veren polis gücünü hedef almaması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından beri Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Salıverilen Filistinli hali, İsrail cezaevlerindeki durumu ortaya koydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe için başsağlığı mesajı
12:31
Türkiye Şam Havalimanı'nı yeniliyor
12:26
Sanat eseri ve antika ihracatından 14,5 milyon dolarlık gelir
12:15
Maliye kırmızı et sektörünün devlerini takibe aldı
11:54
Otomotiv ihracatı rekorlara devam ediyor
11:48
Kar düştü, hamsi bereketiyle geldi
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ovacık Kayak Merkezi'nde pistler dolu
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ovacık Kayak Merkezi'nde pistler dolu
FOTO FOKUS
Yasaklı bölgede kayak yaptı, çığa yakalandı: O anlar kamerada
Yasaklı bölgede kayak yaptı, çığa yakalandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ