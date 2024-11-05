Dünya
AA
05.11.2024 09:39
İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli öldü
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Cenin kentinin güneyinde Eş-Şüheda Meydanı'nda Filistinlilere ait bir aracı hedef aldı.
[Fotograf: AA]
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçlerinin söz konusu saldırısında 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.