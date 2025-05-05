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Dünya
AA 05.05.2025 18:10

İşgalci İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkıyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait çok sayıda evi yıktığı duyuruldu.

İşgalci İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkıyor
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Menşiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait evleri yıkıyor.

Batı Şeria'daki Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki 106 binayı yıkacağını açıklayan İsrail ordusunun, Filistinli yetkililerle yıkım planını paylaştığı biliniyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin şehri ve bölgedeki mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile yakınlarındaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 960'tan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yoğunlaştırdığı baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

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