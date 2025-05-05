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Dünya
AA 05.05.2025 17:24

AB, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları genişletme planından geri adım atmaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırılar başlatma planından endişe duyduklarını bildirerek, Tel Aviv'i bu konuda geri adım atmaya davet etti.

AB, İsrail'i Gazze'ye yönelik saldırıları genişletme planından geri adım atmaya çağırdı

El Anouni, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletme planını kabul etmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

"AB, Filistin halkı için daha fazla can kaybına ve daha fazla acıya yol açacak olan Gazze'deki operasyonların genişletilmesinden endişe duymaktadır." diyen El Anouni, İsrail'i geri adım atmaya çağırdı.

Bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için müzakerenin tek yol olduğunu belirten El Anouni, "AB, insani yardıma derhal erişim ve dağıtımının yanı sıra Gazze'ye elektriğin yeniden sağlanması ve kritik hizmetlerin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuştur." ifadesini kullandı.

El Anouni, insani yardımın dağıtılması için İsrail'i Gazze'deki ablukasını kaldırmaya çağırarak, "AB, Filistin halkının son yıllarda yeterince acı çektiğini, şiddete ve acıya son vermenin zamanının geldiğini belirtiyor." diye konuştu.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazmıştı.

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