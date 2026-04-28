Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2026 09:40

İşgalci İsrail ordusu, Doğu Kudüs'te en az 35 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı ile Er-Ram ve Kefr Akab beldelerine baskın düzenleyerek en az 35 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Doğu Kudüs beldelerine yönelik saldırılarını 15 saati aşkın süredir sürdürüyor.

En az 35 Filistinliyi gözaltına alan İsrail ordusu, bölgede geniş çaplı aramalar gerçekleştirdi ve maddi hasara neden oldu.

İsrail ordusundan şafak vakti İHA'lar eşliğinde baskın

Kudüs Valiliği, İsrail ordusunun şafak vakti insansız hava araçları (İHA) eşliğinde baskınlar düzenlediğini, Filistinlileri zorla evlerinden çıkardığını ve yoğun asker konuşlandırılan bölgede çok sayıda evi askeri karakola dönüştürdüğünü bildirdi.

Er-Ram'da İsrail ordusunun evlerinden çıkardığı Filistinlileri, elleri ve gözleri bağlı şekilde tek sıra halinde bekleterek alıkoyduğu ve gözaltına aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsrail askerleri yerleşim alanlarında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı; bu nedenle çok sayıda yaralanma vakası bildirildi.

Filistinli yetkililer, devam eden askeri baskınlara ek olarak bölgedeki onlarca konut ve ticari yapı için yıkım bildirimi gönderildiğini aktardı.

ETİKETLER
Kudüs Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Endonezya'daki tren kazasında ölü sayısı 14'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalandı
10:31
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
10:32
Türkiye enerji piyasası 145 milyar dolarlık dev bir büyüklüğe ulaştı
10:10
Brent petrolün varili 103,60 dolardan işlem görüyor
10:03
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
CENTCOM, ABD'nin ablukası nedeniyle petrol tankerinin İran limanına geçişini engellediğini açıkladı
Palandöken beyaz örtüsü ile hayran bıraktı
Palandöken beyaz örtüsü ile hayran bıraktı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ