AA 06.04.2026 11:35

İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesini hava saldırısıyla hedef aldı.

İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail savaş uçakları başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırının ardından Beyrut'ta uçak ve patlama sesleri duyulurken, hedef alınan yerden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 2 Mart'tan bu yana sık sık saldırılar düzenliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidini yinelemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişi hayatını kaybetmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

