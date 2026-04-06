İran'dan ABD ve İsrail'e daha büyük misillemeler tehdidi

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, yaptığı açıklamayla, ABD ve İsrail'in sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

Sivillere saldırılar konusunda daha önce da uyarılar yaptıklarını hatırlatan Zülfikari, "Sivil hedeflere yönelik saldırının tekrarlanması durumunda, taarruz ve misilleme operasyonlarımızın sonraki aşamaları çok daha ezici ve yaygın olacak ve onların bu yaklaşımda ısrar etmesi kayıpları ve zararlarını katlayarak artıracaktır." ifadelerini kullandı.