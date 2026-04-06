AA 06.04.2026 10:54

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Komutanı Hademi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Komutanı Hademi hayatını kaybetti

Devrim Muhafızları Ordusu, Hademi'nin ölümünü, "İslam Devrimi Muhafızları İstihbarat Teşkilatının güçlü ve eğitimli başkanı bugün şafak vakti Amerikan-Siyonist düşmanın saldırısında şehitlik mertebesine ulaşmıştır." ifadelerinin kullanıldığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Hademi'nin yarım asır boyunca ülkeye istihbarat ve güvenlik alanlarında önemli, büyük, kalıcı ve öğretici katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu katkılar, özellikle yabancı düşmanlar ve onların İran'ın güvenliğini ve barışını sarsmaya yönelik hain ve kötü planları karşısında, ülkenin istihbarat camiasının uzun yıllar boyunca gururla ayakta durmasının yolunu açacaktır."

Hademi'nin nerede hayatını kaybettiğine dair bilgi verilmezken cenaze törenine ilişkin program bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

