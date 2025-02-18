Hafif Sağanak Yağışlı 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.02.2025 12:33

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürürken Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 16 evi yıktı

İsrail ordusuna ait buldozerler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı.

Bunun, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine saldırı başlatmasının ardından uyguladığı "en büyük yıkım operasyonu" olduğu belirtiliyor.

İsrail askerleri, Tulkerim Mülteci Kampı'nın birçok mahallesinde konuşlanırken bölgeden yer yer silah sesleri duyuluyor.

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Tulkerim Mülteci Kampı'nda 16 evi yıkacaklarını bildirdiğini söylemişti.

İsrail ordusu başta Cenin kenti ve mülteci kampı olmak üzere Batı Şeria'nın kuzeyindeki kent ve kamplara 21 Ocak'tan bu yana saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği saldırılarda 56 Filistinli hayatını kaybetti.

Binlerce Filistinlinin yerinden edildiği saldırılarda, bölgedeki altyapının yanı sıra Filistinlilerin evleri ve mülkleri de yerle bir edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
Güney Kore, DeepSeek'in kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını doğruladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
Cevdet Yılmaz: İstihdamda çok yönlü politikalara devam edeceğiz
13:05
DOGE'nin ABD Gelir İdaresinin hassas verilerine erişmeye çalıştığı iddia edildi
12:58
Hindistan'da apartman dairesinde yaklaşık 300 sahipsiz kedinin yaşadığı belirlendi
13:05
Bakan Işıkhan: İş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık
12:41
Otoyolda devrilen tanker yandı, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
12:31
Güney Kore, DeepSeek'in kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını doğruladı
Büyükada ve Sivriada'da müsilajın denizel ekosisteme etkisi görüntülendi
Büyükada ve Sivriada'da müsilajın denizel ekosisteme etkisi görüntülendi
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ