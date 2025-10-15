İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapanlara saldırdı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun çiftçilere ve gönüllülere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi sonucu çok sayıda kişi boğulma tehlikesi atlattı.

Saldırı, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu tarafından zeytin hasadı döneminde Filistin topraklarını gasbedenlerin tehdidi altındaki bölgelerde çiftçilere destek olmak amacıyla düzenlenen gönüllü bir etkinlik sırasında gerçekleşti.

Kampanyaya çok sayıda Filistinli ve yabancı gönüllü, çiftçilerle dayanışma amacıyla katıldı.

Saldırının yaşandığı bölge, yerleşimcilerin birkaç ay önce Doğu Nezle arazileri üzerinde kurduğu küçük bir yerleşim yerinin yakınında bulunuyor.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu Başkanı Mueyyed Şaban, etkinlikte yaptığı açıklamada, bu yılki zeytin hasadı mevsiminin "İsrail ordusunun desteklediği yerleşimcilerin artan saldırıları nedeniyle en tehlikeli hasat dönemlerinden biri" olduğunu belirtti.

Şaban, "Saldırılara ve işgalin engellemelerine rağmen Filistinli çiftçi toprağına ulaşmakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Her yıl bu dönemde, zeytin hasadı mevsimiyle eş zamanlı olarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor. Zeytin, birçok Filistinli çiftçinin temel geçim kaynağını oluşturuyor.