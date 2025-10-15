NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusları da çok ciddiye almayın

Rutte, NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ancak hiç kimsenin hataya düşmemesi gerektiğini belirten Rutte, "Biz 1 milyar insanımızın ve topraklarımızın güvenliğini muhafaza etmek için ne gerekirse yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Rutte, NATO müttefiklerinin hava sahalarını ihlal eden olaylar hakkında bir soruya cevaben, "Söz konusu ihlaller tehdit teşkil etmediği müddetçe mesela, bir uçağı düşürmeyeceğiz. Aynı zamanda ekiplerimizin çok hızlı şekilde böyle bir uçağın tehdide dönüşmesini engelleme gücü de var." diye konuştu.

Rusların da bunu çok iyi bildiğini ve İttifakın askeri gücüne herkesin güvenmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "En iyi ekipmanlara sahibiz ayrıca 50-60 yıldır bu işi yapıyoruz. Rusları da çok ciddiye almayın." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, NATO'nun bir bütün olarak Rusya'nın 25 katında büyüklükte ve ekonomisinin 2 trilyonluk Rus ekonomisine karşı 50 trilyon büyüklüğünde olduğunu dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri, "Diğer taraftan, eğer 1 milyon insanı çok az bir kazanç için heba etmeye hazır olan bir diktatörle karşı karşıyaysanız, o zaman çok hazırlıklı olmak zorundasınız. Eğer bu adam, NATO'ya karşı hamle yapacak olursa, yapar mı bilmiyorum ama hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'ya desteğin artması konusunda mutabıkız"

NATO savunma bakanlarının, "Ukrayna'ya yönelik desteğin artırılması konusunda mutabık" olduğunu belirten Rutte, "Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizle bağlantılı." dedi.

Rutte, bugün birçok müttefikin Ukrayna'ya desteğini artıracağını duyurduğunu belirterek, ABD öncülüğünde savaşın sonlanmasını ve kalıcı barışın sağlanmasını da desteklediklerini söyledi.

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu bazı savunma ekipmanını sadece ABD tarafından sağlanabileceğine işaret eden Rutte, ABD'nin bu tür özel desteği sağlayacağını ancak müttefiklerin masrafları karşılayacağını kaydetti.