Ankara
Dünya
AA 09.10.2025 15:19

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskın düzenleyip bazı Filistinlileri gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın bazı kent ve beldelerine baskınlar düzenleyerek kimi Filistinlileri gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da baskın düzenleyip bazı Filistinlileri gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin baskınları Nablus kenti, Tamun beldesi, Tubas kentinin güneyindeki Faria Mülteci Kampı, Cenin'in güneyindeki Kabata beldesi ve Beytullahim kentinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde kuzeydeki Tubas kentinden çekildikten kısa bir süre sonra Tamun beldesi ile Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Askerler, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri, el koyduğu bir evde sorguladı.

Tamun beldesindeki bazı yollar da buldozerlerle tahrip edildi, bazılarında kurulan toprak bariyerlerle geçişler engellendi.

Nablus'ta ise bazı mahallelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, evlere girdi ve en az 3 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail askerleri, Beytullahim kentinden de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Batı Şeria
Suriye yönetimi ulusal parayı modernize edecek
