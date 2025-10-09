Zelenski: Putin'in, gerçekten dünya savaşı başlatma riski çok yüksek

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, son dönemlerde Ukrayna'da ağırlıklı olarak enerji altyapılarının da hedef alındığını dile getirdi.

Zelenski, son bir ayda Rusların sadece Poltava, Çernigiv ve Sumi bölgelerindeki enerji altyapısına 1500'den fazla kez saldırı düzenlediğini ifade etti.

Rus ordusunun amacının kasım ayında Donetsk bölgesini tamamen ele geçirmek olduğunu savunan Zelenski, bölgedeki Dobropilya şehri yönünde Ruslara yönelik başlatılan karşı saldırı sonucu bu planın başarısız olduğunu söyledi.

Rusların artık Pokrovsk şehrini almak için yoğun çaba sarf edeceği yorumunu yapan Zelenski, "Rus yönetimi, ordusuna Pokrovsk şehrini acilen ele geçirme görevini verdi." ifadesini kullandı.

Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için bu ülkeye uzun menzilli saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Zelenski, bu konuda ABD'nin desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Daha önce de ABD tarafıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını anımsatan Zelenski, sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla Ukrayna'ya gereken silahların gönderilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

ABD tarafıyla gerçekleştirdikleri son görüşmelerde bu konuda bir "hayır" cevabı almadıklarını ve çalışmaların süreceğini vurgulayan Zelenski, "Tomahawk" seyir füzeleri gibi imkanlara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Zelenski, Trump'ın desteğiyle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin sağlanması durumunda, Ukrayna olarak Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan heyetin haftaya ABD'ye gideceğini aktaran Zelenski, toplantılarda hava savunma ile enerji ve diğer konuların masaya yatırılacağını bildirdi.

"(Rusya'da) Seferberlik olursa bu, Avrupa'ya bir meydan okuma olur"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlatmasından bu yana önemli kaynaklar harcadığını savunan Zelenski, 2022'de kısmi seferberlik de ilan edildiğini anımsattı.

Söz konusu seferberlik kararından sonra Rusya'da halkın Putin'e yönelik desteğinin azaldığını savunan Zelenski, bu nedenle kısmi seferberlik kararının daha sonra iptal edildiğini belirtti.

Rusya'da tekrar seferberlik ilan edilmesi durumunda bunun Rusya'nın "büyük" bir savaşa hazırlanması anlamına geleceğini dile getiren Zelenski, "Dolayısıyla, seferberlik olursa bu, Avrupa'ya bir meydan okuma olur. O (Putin), büyük bir savaş başlatacak." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta "başarısız" olduğunu ve bu yüzden Avrupa'ya saldırabileceğini öne süren Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hızlı başarıları nerede olabilir? Avrupa haritasına bir bakın. Bir seferberlik olacaksa bu, hızlı başarıların sağlanabileceği bir yerde olacaktır. Bu kesin. Ama neden milyonları seferber etsin ki? Putin'in gerçekten bir dünya savaşı başlatma riski çok yüksek."