İşgalci İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da 7 araca İHA saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail İHA'ları Beyrut-Sayda hattındaki Şuf ilçesinde 2 saat içerisinde 3 aracı hedef aldı.

Sağlık Bakanlığı söz konusu saldırılarda 2'si çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Maaliyye yolunda bir aracı vuran İsrail İHA'ları, Şaitiyye kavşağında bir araca daha saldırı düzenledi.

Nakura beldesi yolu üzerinde bir aracı hedef alan İHA saldırısında ise 1 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde de Sayda kentinde bir araç İsrail İHA'sı tarafından 2 roketle vuruldu.

Saldırılarda vurulan araçlar alev aldı.

Öte yandan başkent Beyrut semalarında İsrail'e ait bir İHA sabah saatlerinden bu yana alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.