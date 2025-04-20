İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri ülkenin güneyinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, Nebatiye kentine bağlı Arnun, Kefr Tebnin ve Yahmur Eş-Şıkeyf yakınlarını bir dizi saldırıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Cizzin bölgesinde de birkaç noktaya hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu saldırıların yol açtığı maddi hasar ya da can kayıplarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.