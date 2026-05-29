İşgalci İsrail, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Harem-i İbrahim Camisi sorumlularından Hemmam Ebu Murhiye, İsrail askerlerinin camiyi ikinci bir duyuruya kadar kapattığını, cami görevlilerini ve ibadet eden Müslümanları zorla dışarı çıkardığını söyledi.

Ebu Murhiye, caminin kapatılmasının kutsallığına bir saldırı, Müslümanların ibadet yerlerine erişim hakkına karşı kışkırtıcı bir ihlal olduğunu vurguladı.

İsrail'in eylemlerine ilişkin Ebu Murhiyye, İsrail ordusunun Harem-i İbrahim Camisi'ne giden tüm askeri kontrol noktaları ve elektronik kapıları kapattığını da sözlerine ekledi.

"İsrail Harem-i İbrahim'in dini ve tarihi statüsünü baltalıyor"

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından açıklamada ise İsrail'in söz konusu uygulamasının ibadet özgürlüğünün ihlali ve Müslümanların kutsal mekanlarına erişim hakkına doğrudan bir saldırı olduğu kaydedildi.

İsrail'in camiyi kapatmasına ilişkin "Bu durum, işgalci İsrail'in Harem-i İbrahim'in mevcut dini ve tarihi statüsünü baltalama yönünde sürdürdüğü politikasını yansıtmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, caminin kapatılması kınanırken, bunun "tehlikeli bir tırmanış" olduğu ve dünyadaki tüm Müslümanlara karşı bir açık provokasyon olduğu belirtildi.

Ayrıca, caminin kapatılmasının kutsal yerlerin korunmasını garanti altına alan uluslararası yasa ve anlaşmaları da ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in sistematik ihlallerini sürdürmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısı yapılan açıklamada, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nde yeni bir oldubitti dayatmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

Uluslararası taraflara, İsrail'in ihlallerini durdurma ve caminin kısıtlama olmadan Müslümanların ibadetine açık kalmasını sağlamak için önlem alma çağrısı yapıldı.

Harem-i İbrahim Camisi'nin yarısı sinagoga çevrildi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin altındaki mağarada Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sara’nın kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan fanatik bir Yahudi'nin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El-Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El-Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.