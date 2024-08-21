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Dünya
AA 21.08.2024 11:19

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim ve Ramallah kentlerine bir dizi baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Nablus ve Eski Şehir beldesi ile Cenin ve Tulkerim'de olaylar çıktı ve bölgede patlama sesleri duyuldu.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı, bölgeden çekilmeden önce de baskın düzenlediği evlerden çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Kalkilya'daki baskında da Filistinli bir kadın gözaltına alındı.

Filistin Kızılayı ise Nablus'ta baskında Filistinli bir gencin yaralandığını ve tedavi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 10 bin 200 Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 636 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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