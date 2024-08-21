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Dünya
AA 21.08.2024 10:46

Nafaka ödememek için sahte belgeyle kendisini ölü gösterdi

ABD'de çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini "hackleyerek" hazırladığı sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren kişiye yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi.

Nafaka ödememek için sahte belgeyle kendisini ölü gösterdi

Kentucky Savcılık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini hackleyerek başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini ölü bir kişi olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da hackleyen Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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