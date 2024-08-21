Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu 320. gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında İsrail ordusunun hedef aldığı binaların enkazından 4 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.
İsrail güçlerinin Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Es-Satar el-Garbi bölgesini hedef alırken, topçu birlikleri de kentin kuzeyindeki El-Karara bölgesinde sivillere ait evleri bombaladı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail savaş uçakları Filistinli "El-Hatip" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 1 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Ez-Zeytun, Es-Sabra ve Tel el-Hava mahallelerini bombalarken İsrail askeri araçlarından da kentin mahallelerine ateş açıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Es-Salihi" ailesine ait evi vurdu, saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları da Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Kastal bölgesinde binaları bombaladı.