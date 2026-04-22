Dünya
AA 22.04.2026 11:33

İşgalci İsrail, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgede saldırılarını sürdürüyor.

[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Vadi Saluki Deresi yakınlarında ateşkes hattını geçtiği iddiasıyla 2 Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

Hizbullah mensuplarının işgal altında tutulan bölgeye girdiği öne sürülen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının “tehdidi ortadan kaldırmak” için hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan tarafına "yanlışlıkla” önleyici füze atıldığı paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

