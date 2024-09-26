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Dünya
AA 26.09.2024 15:11

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 ev ve bazı tesisleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve tesisleri yıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, işgalci İsrail askerleri Ürdün Vadisi'ndeki El-Burc bedevi topluluğunun yerleşim yerine buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail güçleri, baskında "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 2 evi, keçi yetiştirme tesisleri ve güneş panellerini yıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 500 yıkım gerçekleştirdi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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