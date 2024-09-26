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Dünya
AA 26.09.2024 15:08

BM: Lübnan'dan Suriye'ye geçen çok sayıda kişi korkunç koşullarla karşı karşıya

Katil İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'dan ayrılmak durumunda kalarak Suriye'ye geçen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu pek çok kişinin korkunç koşullarla karşı karşıya olduğu duyuruldu.

BM: Lübnan'dan Suriye'ye geçen çok sayıda kişi korkunç koşullarla karşı karşıya
[Fotograf: Reuters]

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yönelik başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun hava saldırıları altındaki Lübnan'dan pek çok kişinin evlerini terk ederek Suriye'ye geçmek zorunda kaldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Lübnan'dan Suriye'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi korkunç koşullarla karşı karşıya." denildi.

İsrail hava saldırıları nedeniyle Suriye'ye geçmek durumunda kalan söz konusu Lübnanlıların yanlarına yalnızca bazı kişisel eşyalarını alabildiği belirtilen açıklamada, UNHCR ve ortaklarının evlerini terk etmek durumunda kalan Lübnanlılara yardım sağlamaya devam ettiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 654 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 654 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 500 bine yakın kişi yerinden oldu.

İsrail'in günlerdir durmayan hava saldırıları altında ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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