İşgalci İsrail askerleri Hz. İsa heykelini de balyozla parçaladı

İsrail askerleri Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürürken yarattığı tahribat bu kez kutsal figürleri etkiledi. Hiçbir dini değere saygı duymayan soykırım ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Hz. İsa figürünü balyozla parçaladı.

Kameralara yansıyan ve sosyal medyada yayılan görüntü Hristiyan inancına yönelik ciddi bir hakaret olarak algılandı.

Zarar verilmiş heykelin görüntüsünün önce X üzerinden paylaşılarak heykeli parçalayanın Müslümanlar olduğu iddiası ortaya atılsa da çok süre geçmeden heykeli parçalayanın İsrail askerleri olduğu ortaya çıktı. Hem ortaya atılan iddia, hem de İsa heykelinin zarar görme anının kaydedilmesi İsrail askerlerine olan tepkiyi daha da artırdı.

İsrail ordusu da saldırıyı yapan kişinin Lübnan'ın güneyindeki bir İsrail askeri olduğunu itiraf etti.

Debel'deki kilise rahibi Fadi Falfel, kutsal sembollere yönelik bu saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, haçın köyün kenarında yaşayan bir ailenin bahçesindeki küçük bir türbenin parçası olduğunu söyledi.

ABD'den de tepkiler geldi

ABD'de Katolik bir seçmen grubu, İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına tepki gösterdi.

İsrail'e verilen desteğin yüksek olduğu ABD'de de Hristiyan dini sembolünün tahrip edilmesi, Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler arasında da tepkiye neden oldu.

Eski bir Trump müttefiki olan sağcı yorumcu Tucker Carlson, "İsrail hükümeti, ABD'den cömert fonlar alırken, askerlerinin onlarca yıldır barbar gibi davranmasına izin verdi. Şimdi ile geçmiş arasındaki tek fark, sosyal medyanın İsrail'in davranışlarını dünyanın görmesi için ifşa etmesidir." diye yazdı.

Trump'la araları açılan eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, İsrailli askerin İsa heykelinin başına balyozla vurduğunu gösteren fotoğrafa yanıt olarak X'te yazdığı yorumda, "'En büyük müttefikimiz' her yıl milyarlarca dolarlık vergi paramızı ve silahlarımızı alıyor” dedi.

Bir diğer eski Cumhuriyetçi kongre üyesi ve Trump müttefiki Matt Gaetz ise olayı "Korkunç" olarak nitelendirdi.

Kudüs Kardinali öfkeli

Kudüs'teki Latin Katolik Kilisesi'nin başı Kardinal Pierbattista Pizzaballa, "Lübnan'daki bir köyde İsrailli bir asker tarafından İsa'nın çarmıha gerilişinin tasvirine yapılan saygısızlığı derinden kınadığını ve koşulsuz olarak lanetlediğini" ifade etti.