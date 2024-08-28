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Dünya
AA 28.08.2024 13:18

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistin Kızılayı'na ait sağlık noktasını bastı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampı'nda Filistin Kızılayı'na ait sağlık noktasını basarak Acil Bölüm Müdürü Nidal Avde'yi darbetti.

İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistin Kızılayı'na ait sağlık noktasını bastı
[Fotograf: AA]

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Faria Mülteci Kampı'ndaki sağlık noktasını bastı.

Baskın sırasında sağlık noktasındaki görevliler alıkonuldu.

İsrail askerleri ayrıca sağlık noktasının Acil Bölüm Müdürü Avde'yi de darbetti.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin sağlık noktasını bastığı görülüyor.

Görüntülerde, çok sayıda sağlık çalışanının alıkonularak ayakta bekletildiği kameraya yansıyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Faria Mülteci Kampı başta olmak üzere bazı bölgelerinde "geniş çaplı" saldırı başlattığı bildirilmişti.

Devam eden saldırılarda şu ana kadar en az 9 Filistinli öldü, 11 Filistinli de yaralandı.

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