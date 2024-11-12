İşgalci İsrail, 1 aydan uzun süredir BM yetkililerinin Gazze'nin kuzeyine erişimini engelliyor

Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde durumun felaket düzeyinde olduğunu bildiren Wateridge, sadece ekim ayında okuldan barınağa dönüştürülen alanlara en az 64 saldırının düzenlendiğini ve bu sebeple yüzlerce Gazzelinin öldüğünü söyledi.

Wateridge, kış aylarının gelmesi nedeniyle derin endişe duyduklarını ve yerinden edilmiş kişilerin kaldığı barınakların tamamen yetersiz olduğunu belirtti.

İnsanların sokakta yaşadığını ve kaldırımlarda uyuduğunu kaydeden Wateridge, "Gazze Şeridi'ne yağmur yağdığında aşırı endişeleniyoruz. Sel bölgelerinde yaşayan, yerde yatan, gidecek bir barınağı olmayan 500 bin kişiye ne olacak? Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardımlar aylardır en düşük seviyede. Ekim ayında ortalama olarak günde 37 yardım tırı girdi. Bu yardımların 2,2 milyon kişi için olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Louise Wateridge, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) geçen hafta yayımladığı ve İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğuna ilişkin raporu da hatırlattı.

Geçen ay Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon kişinin gerekli gıdaya ulaşamadığını söyleyen Wateridge, "Akut yetersiz beslenme, (7 Ekim 2023'ten) savaş öncesinden 10 kat daha fazla" dedi.

"BM'nin bu bölgeye erişim için yaptığı her talep reddedildi"

Wateridge, geçen ay kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyine gıda girişine izin verilmediğini bildirerek şöyle devam etti:

"BM'nin bu bölgeye erişim için yaptığı her talep reddedildi. Geçen aydan bu yana girişimler oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sınırlı tıbbi tahliyeler yapıldı. Bu hafta da Gazze'nin kuzeyine 2 görevim vardı ancak bu görevler (İsrail tarafından) reddedildi. Yani kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyine erişim neredeyse imkansız hale geliyor ve zaten imkansızdı. UNRWA'dan hiç kimse 1 aydan uzun süredir kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeye erişemedi."